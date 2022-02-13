Захаров: российские конькобежцы раскрепостились и готовы всех обогнать в командной гонке

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Четвертьфинал командной гонки преследования на Олимпиаде в Пекине был трудным для сборной России по конькобежному спорту, но команда сняла эмоциональное напряжение и в полуфинале сумеет обогнать соперников. Такое мнение высказал в воскресенье журналистам российский конькобежец Руслан Захаров.

Сборная России по конькобежному спорту вышла в полуфинал Олимпийских игр в командной гонке преследования среди мужчин. Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров преодолели дистанцию за 3 минуты 38,67 секунды и заняли третье место. Также в четвертьфинал вышли сборные Норвегии (3 минуты 37,47 секунды), США (3.37,51) и Нидерландов (3.38,90).

"Сегодня был тяжелый забег в эмоциональном и психологическом плане. Мы сняли напряжение и послезавтра всех порвем, - сказал он. - Результат позволяет нам биться дальше, продолжать борьбу за медали. Сейчас все снова обнуляется, четыре команды равны, у всех есть шансы на медали. Простая математика: 75%, что у нас будет медаль, и 25% - что золото".

Захаров добавил, что для сборной России, которая в 1/2 финала выступит вместе с американцами, не было разницы, с кем бежать полуфинал. В четвертьфинале россияне на последних кругах почти догнали стартовавшую на полкруга впереди сборную Китая. "Я надеюсь, что мы так же американцев догоним", - заключил он.

Полуфинальные и финальные забеги пройдут 15 февраля.