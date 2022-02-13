Матыцин: бронза биатлониста Латыпова в пасьюте войдет в историю российского спорта

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Бронзовая медаль биатлониста Эдуарда Латыпова в гонке преследования (пасьюте) на Олимпийских играх в Пекине войдет в историю российского спорта. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В воскресенье Латыпов занял третье место в гонке преследования на дистанции 12,5 км. Латыпов стал первым россиянином в истории, завоевавшим медаль в гонке преследования на Олимпийских играх. Впервые данная гонка состоялась в программе Олимпийских игр в 2002 году.

"Поздравляю биатлониста Эдуарда Латыпова с бронзой в гонке преследования! - сказал Матыцин. - На протяжении всей гонки была невероятная борьба в тяжелых погодных условиях. Наш биатлонист справился со стрельбой, допустив лишь один промах на четырех огневых рубежах. На последнем круге Эдуард отстоял бронзу в борьбе с сильным соперником из Италии [Лукасом Хофером]. Российский биатлонист, для которого это дебютные Олимпийские игры, завоевал в Пекине уже вторую медаль после бронзы в смешанной эстафете. Его результат в пасьюте войдет в историю - это первая награда, выигранная российскими биатлонистами в олимпийских гонках преследования. Поздравляю Союз биатлонистов России во главе с Виктором Майгуровым, тренерский штаб и личных тренеров Эдуарда! Удачи всей команде в следующих гонках".

Латыпову 27 лет, он представляет ЦСКА, россиянин завоевал вторую олимпийскую награду в карьере, ранее на Играх в Пекине он стал бронзовым призером в смешанной эстафете.