Сборная России завоевала четыре награды в девятый медальный день Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды в девятый медальный день Олимпийских игр в Пекине. В воскресенье на Олимпиаде было разыграно семь комплектов наград.

Золотую медаль завоевала мужская сборная России по лыжным гонкам в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова, выигравшая эстафету. Шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль в забеге на 500 м. Биатлонист Эдуард Латыпов стал третьим в гонке преследования, а конькобежка Ангелина Голикова завоевала бронзу на дистанции 500 м.

Сборная России занимает седьмое место в медальном зачете Олимпиады, россияне завоевали четыре золотые, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Норвегии (девять золотых, пять серебряных, семь бронзовых), вторыми идут немцы (8-5-1), третьими - американцы (6-5-1), четвертое место занимает сборная Нидерландов (6-4-2), пятое - Швеции (5-3-3), шестое - Австрии (4-6-4). По общему количеству наград российская команда с 17 медалями занимает второе место, уступая норвежцам (21).

В понедельник на Олимпиаде будет разыграно четыре комплекта наград.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.