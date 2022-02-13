Сборная России завоевала четыре награды в девятый медальный день Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды в девятый медальный день Олимпийских игр в Пекине. В воскресенье на Олимпиаде было разыграно семь комплектов наград.
Золотую медаль завоевала мужская сборная России по лыжным гонкам в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова, выигравшая эстафету. Шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль в забеге на 500 м. Биатлонист Эдуард Латыпов стал третьим в гонке преследования, а конькобежка Ангелина Голикова завоевала бронзу на дистанции 500 м.
Сборная России занимает седьмое место в медальном зачете Олимпиады, россияне завоевали четыре золотые, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Норвегии (девять золотых, пять серебряных, семь бронзовых), вторыми идут немцы (8-5-1), третьими - американцы (6-5-1), четвертое место занимает сборная Нидерландов (6-4-2), пятое - Швеции (5-3-3), шестое - Австрии (4-6-4). По общему количеству наград российская команда с 17 медалями занимает второе место, уступая норвежцам (21).
В понедельник на Олимпиаде будет разыграно четыре комплекта наград.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|9
|5
|7
|21
|2
|Германия
|8
|5
|1
|14
|3
|США
|6
|5
|1
|12
|4
|Нидерланды
|6
|4
|2
|12
|5
|Швеция
|5
|3
|3
|11
|6
|Австрия
|4
|6
|4
|14
|7
|Россия
|4
|5
|8
|17
|8
|Китай
|4
|3
|2
|9
|9
|Швейцария
|3
|0
|5
|8
|10
|Франция
|2
|6
|2
|10
|11
|Италия
|2
|5
|4
|11
|12
|Япония
|2
|4
|5
|11
|13
|Словения
|2
|2
|2
|7
|14
|Канада
|1
|4
|9
|14
|15
|Южная Корея
|1
|3
|1
|5
|16
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|17
|Финляндия
|1
|1
|2
|4
|18
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|19
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|20
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|20
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|22
|Испания
|0
|1
|0
|1
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|24
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
|Бельгия
|0
|0
|1
|1