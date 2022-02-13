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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России завоевала четыре награды в девятый медальный день Олимпийских игр в Пекине

В воскресенье россияне выиграли золотую, серебряную и две бронзовые награды
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды в девятый медальный день Олимпийских игр в Пекине. В воскресенье на Олимпиаде было разыграно семь комплектов наград.

Золотую медаль завоевала мужская сборная России по лыжным гонкам в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова, выигравшая эстафету. Шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль в забеге на 500 м. Биатлонист Эдуард Латыпов стал третьим в гонке преследования, а конькобежка Ангелина Голикова завоевала бронзу на дистанции 500 м.

Сборная России занимает седьмое место в медальном зачете Олимпиады, россияне завоевали четыре золотые, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Норвегии (девять золотых, пять серебряных, семь бронзовых), вторыми идут немцы (8-5-1), третьими - американцы (6-5-1), четвертое место занимает сборная Нидерландов (6-4-2), пятое - Швеции (5-3-3), шестое - Австрии (4-6-4). По общему количеству наград российская команда с 17 медалями занимает второе место, уступая норвежцам (21).

В понедельник на Олимпиаде будет разыграно четыре комплекта наград.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия95721
2Германия85114
3США65112
4Нидерланды64212
5Швеция53311
6Австрия46414
7Россия45817
8Китай4329
9Швейцария3058
10Франция26210
11Италия25411
12Япония24511
13Словения2227
14Канада14914
15Южная Корея1315
16Австралия1214
17Финляндия1124
18Венгрия1023
19Чехия1012
20Новая Зеландия1001
20Словакия1001
22Белоруссия0101
22Испания0101
24Польша0011
24Латвия0011
24Бельгия0011

 

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