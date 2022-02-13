Кравцов верит, что медаль Голиковой не будет последней у конькобежцев на Олимпиаде

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов надеется, что медаль Ангелины Голиковой не будет единственной для российской команды на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение Кравцов высказал ТАСС по телефону.

В воскресенье Голикова завоевала бронзовую медаль на дистанции 500 м. Первой стала американка Эрин Джексон, второй японка - Михо Такаги.

"Я очень рад за Ангелину, это хорошая награда, но, конечно, она рассчитывала на большее, - сказал Кравцов. - Ей не хватило чуть-чуть, но спринт - дело сложное, очень плотные результаты. Поздравляем, первая медаль нашей конькобежной сборной, надеюсь, что они еще будут. Ангелина - молодец!"

"Это спринт, все решается в нескольких долях секунды. Джексон продемонстрировала хорошую скорость, Такаги удивила. Ангелина выступила здорово, вошла на подиум, жаль, что не удалось подняться выше. Я думаю, что Ангелина вполне может конкурировать с Джексон. У американки получилось лучше, она сегодня была сильнее", - добавил глава СКР.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.