Сборная России по хоккею сыграет в четвертьфинале Олимпиады с датчанами или латвийцами

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею встретится в четвертьфинале олимпийского турнира с победителем матча между командами Дании и Латвии. Соревнования проходят в Пекине.

В воскресенье прошли заключительные матчи группового этапа в группах A и С. В матчах группы C сборная Словакии обыграла латвийцев со счетом 5:2, шведы в овертайме уступили финнам (3:4). В заключительном туре группы A сборная США со счетом 3:2 обыграла немцев, канадцы крупно выиграли у команды Китая - 5:0. Матчи группы B завершились в субботу, россияне заняли первое место.

Российские хоккеисты заняли третье место в общем рейтинге группового этапа, набрав 7 очков, первыми стали американцы (9 очков), вторыми - финны (8). Четвертое место заняла команда Швеции (7), занявшая второе место в группе C, далее идут команды Канады, Дании (по 6), Чехии (4), Словакии, Германии (по 3), Швейцарии (1), Латвии и Китая (0).

В четвертьфинале сборная России встретится с победителем матча между командами Дании и Латвии. Сборная США сыграет с сильнейшим во встрече между словаками и немцами, шведы - с лучшим из пары Канада - Китай, финны - с победителем встречи сборных Чехии и Швейцарии. Матчи квалификации пройдут 15 февраля, четвертьфиналы - 16 февраля.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. Российская команда является действующим олимпийским чемпионом. На Играх-2018 в Пхёнчхане российские хоккеисты в финале обыграли сборную Германии со счетом 4:3 в овертайме.