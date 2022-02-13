Тренер сборной Польши Михневич присутствовал на товарищеском матче московского "Динамо"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Польши по футболу Чеслав Михневич посетил товарищеский матч московского "Динамо" против латвийского клуба РФШ, чтобы оценить игру полузащитника российской команды Себастьяна Шиманьского. Комментарий специалиста приводит пресс-служба "Динамо".

В воскресенье "Динамо" сыграло вничью в товарищеской встрече с РФШ со счетом 1:1. Матч прошел в Турции.

"Я приехал сюда, чтобы встретиться с моим футболистом Себастьяном Шиманьским, с которым я раньше работал в молодежной сборной, пообщался с главным тренером и руководством "Динамо". Приехал ли я смотреть Шиманьского или игроков сборной России? Шиманьского и немножко россиян. Он ждал меня, он хочет играть!" - сказал Михневич.

Михневич стал главным тренером Польши 31 января. Последним местом работы специалиста была польская "Легия", которая под его руководством стала чемпионом страны в сезоне-2020/21. "Легия" выступала в одной группе с московским "Спартаком" на групповом этапе Лиги Европы текущего сезона, обыграв российский клуб в первом туре в Москве (1:0). В конце октября Михневич был отправлен в отставку, на тот момент клуб из Варшавы занимал 15-е место в турнирной таблице чемпионата Польши.