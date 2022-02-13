Тренер сборной Китая по хоккею Ковалев доволен игрой команды на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Китая достойно выступают и показывают интересную игру на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение журналистам высказал тренер сборной Китая по хоккею Алексей Ковалев.

В воскресенье сборная Китая уступила канадцам со счетом 0:5.

"Немножко потерялись в первые десять минут, так как соперник быстро выскочил, забил. Думаю, игра по-другому бы сложилась, если бы мы не дали забить быстрые голы. Но, думаю, все равно команда показывает достойный результат", - сказал Ковалев.

Ранее на Олимпиаде китайцы проиграли также командам США (0:8) и Германии (2:3).

"Ребята стараются, выкладываются играть по максимуму. Люди вообще ожидали, что мы будем проигрывать 0:15, 0:20, поэтому команда достойно выступает, достойно выглядит, показывает интересную игру, просто реализация моментов немного страдает. В общем, мы довольны, как команда играет. Конечно, не хватает сил сыграть ровно 60 минут, но они показывают достойный хоккей", - добавил он.

В матче за выход в 1/4 финала китайцы сыграют с канадцами. "Нам не в чем добавлять. Нужно обращать внимание на первые 10 минут, чтобы не дать сопернику забить", - подчеркнул Ковалев.