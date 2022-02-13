Матыцин: конькобежка Голикова продемонстрировала в Пекине выступление высочайшего класса

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Ангелина Голикова продемонстрировала выступление высочайшего класса на Олимпийских играх в Пекине на дистанции 500 м. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В воскресенье Голикова стала третьей в забеге на дистанции 500 м. Эта олимпийская медаль стала для нее первой в карьере.

"Поздравляю Ангелину Голикову с завоеванием олимпийской бронзы! - сказал Матыцин. - Это первая награда Олимпийских игр в карьере лидера сборной России и действующей чемпионки мира. Мы ждали от Ангелины успешного выступления на Играх-2022, она была одной из главных претенденток на медали на дистанции 500 метров. Наша спортсменка продемонстрировала выступление высочайшего класса и показала отличное время, которое позволило ей войти в тройку призеров".

"Понимаю, что Ангелина, одна из сильнейших конькобежек в мире, была расстроена тем, что ей не удалось выиграть золото, но попадание в тройку призеров на главном старте четырехлетия - очень достойный результат, добиться которого под силу немногим. Поздравляю с завоеванием бронзы, нашей первой медали в конькобежном спорте в Пекине, Союз конькобежцев России и его президента Алексея Кравцова, личных тренеров Ангелины, а также тренерский штаб сборной России! Желаю удачи нашим спортсменам в соревнованиях на олимпийском овале в Пекине", - добавил министр спорта РФ.

Голиковой 30 лет, она является воспитанницей спортивного общества "Динамо". На ее счету золото чемпионата мира на отдельных дистанциях 2021 года и два золота чемпионатов Европы (2018, 2020).