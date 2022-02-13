{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Матыцин: конькобежка Голикова продемонстрировала в Пекине выступление высочайшего класса

В воскресенье россиянка завоевала бронзу на Олимпиаде
Министр спорта РФ Олег Матыцин Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Ангелина Голикова продемонстрировала выступление высочайшего класса на Олимпийских играх в Пекине на дистанции 500 м. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

На эту тему
Конькобежка Голикова завоевала бронзовую медаль на дистанции 500 м на Олимпиаде
Конькобежка Голикова завоевала бронзовую медаль на дистанции 500 м на Олимпиаде

В воскресенье Голикова стала третьей в забеге на дистанции 500 м. Эта олимпийская медаль стала для нее первой в карьере.

"Поздравляю Ангелину Голикову с завоеванием олимпийской бронзы! - сказал Матыцин. - Это первая награда Олимпийских игр в карьере лидера сборной России и действующей чемпионки мира. Мы ждали от Ангелины успешного выступления на Играх-2022, она была одной из главных претенденток на медали на дистанции 500 метров. Наша спортсменка продемонстрировала выступление высочайшего класса и показала отличное время, которое позволило ей войти в тройку призеров".

"Понимаю, что Ангелина, одна из сильнейших конькобежек в мире, была расстроена тем, что ей не удалось выиграть золото, но попадание в тройку призеров на главном старте четырехлетия - очень достойный результат, добиться которого под силу немногим. Поздравляю с завоеванием бронзы, нашей первой медали в конькобежном спорте в Пекине, Союз конькобежцев России и его президента Алексея Кравцова, личных тренеров Ангелины, а также тренерский штаб сборной России! Желаю удачи нашим спортсменам в соревнованиях на олимпийском овале в Пекине", - добавил министр спорта РФ.

Голиковой 30 лет, она является воспитанницей спортивного общества "Динамо". На ее счету золото чемпионата мира на отдельных дистанциях 2021 года и два золота чемпионатов Европы (2018, 2020).

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Футбол в Испании
"Бетис" обыграл "Леванте" в чемпионате Испании перед матчем с "Зенитом" в Лиге Европы
Встреча закончилась со счетом 4:2
Читать полностью