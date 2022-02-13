Эстонская теннисистка Контавейт стала победительницей турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Эстонка Анетт Контавейт обыграла гречанку Марию Саккари в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге. Соревнования проходили на "Сибур-Арене".

Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 7:5 в пользу спортсменки из Эстонии, посеянной на турнире под вторым номером. У Саккари был первый номер посева. Ранее девушки уже встречались на стадии финала, в сентябре 2021 года Контавейт одержала победу над Саккари в решающем матче в чешской Остраве (6:2, 7:5).

Контавейт 26 лет, она занимает девятое место в мировом рейтинге и является обладательницей шести титулов под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема лучшим результатом эстонки является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2020 года.

Саккари 26 лет, она занимает седьмое место в мировом рейтинге. На счету гречанки один титул под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема лучшим результатом Саккари является выход в полуфинал на Открытом чемпионате Австралии 2021 года и на Открытом чемпионате США 2021 года.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 7 февраля, он проводится с 2003 года. С 2016 года турнир относится к категории WTA 500, его призовой фонд в 2022 году превышает $703 тыс. В 2021 году победительницей соревнований стала россиянка Дарья Касаткина, которая не принимала участие в текущем турнире из-за положительного результата теста на коронавирус. В 2022 году в парном разряде турнира победу одержали россиянка Анна Калинская и американка Кэти Макнейли.