Журова: у российских конькобежцев хорошие шансы на олимпийскую медаль в командной гонке

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Сборная России по конькобежному спорту, завоевавшая первую медаль на Олимпийских играх в Пекине, имеет хорошие шансы выиграть награды в мужской командной гонке преследования. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Россиянка Ангелина Голикова стала обладательницей бронзовой медали на Олимпийских играх в Пекине на дистанции 500 м. Первой стала американка Эрин Джексон, второй - японка Михо Такаги. Россиянка Дарья Качанова заняла восьмое место, Ольга Фаткулина - десятое. До этого в воскресенье мужская сборная России с третьим результатом вышла в полуфинал командой гонки преследования.

"У нас много околомедальных мест. И если раньше мы так называли вторые места, как это было на прошлом чемпионате мира, то сегодня у нас первая бронза. У нас неплохо сегодня пробежали ребята в командной гонке, в полуфинале они будут бежать против американцев, и у них есть хорошие шансы побороться за медаль", - сказала Журова.

Также она прокомментировала десятое место в забеге на 500 м знаменосца российской команды на церемонии открытия Олимпиады Фаткулиной. "Фаткулина не так давно болела коронавирусом, и допускаю, что она могла не восстановиться от этой неприятной болезни. Я оправдываю только этим, потому что она могла тоже бороться за медаль", - отметила олимпийская чемпионка.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.