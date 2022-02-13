Журова: результаты Олимпиады показывают, что Россия развивает все виды спорта

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Результаты Олимпийских игр в Пекине показывают, что Россия заинтересована в развитии всех видов спорта. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

По итогам девяти дней на Олимпиаде сборная России в медальном зачете располагается на седьмом месте, завоевав четыре золотые, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Первыми идут норвежцы (9-5-7), вторыми - немцы (8-5-1), третьими - американцы (6-5-1). По общему количеству завоеванных медалей (17) команда России находится на втором месте, уступая по этому показателю только норвежцам (21).

"Помимо неофициального общекомандного зачета, у меня есть свой, и с учетом бронзы Ангелины Голиковой в коньках сборная России выиграла медаль в девяти видах спорта и стала лидером по этому показателю. Это говорит о том, что в стране развивается не какой-то один вид спорта, а все виды. Еще надеюсь, что добавим медаль в хоккее и будет десять видов", - сказала Журова.

"Мы заточены на то, чтобы развивать все виды спорта, и в этом есть потребность у наших людей. Это отличный сигнал для всей страны, что когда наши ребята приедут, они станут примером для всех. И это очень хороший показатель, который говорит об интересе и поддержке спорта в стране. Если бы был один вид спорта, никто бы этого не понял и мы меньше бы гордились", - добавила собеседница агентства.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.