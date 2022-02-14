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"Питтсбург" обыграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ

В игре принял участие российский нападающий Евгений Малкин, который 7 февраля попал в ковид-протокол лиги

ТАСС, 14 февраля. "Питтсбург" со счетом 4:2 обыграл "Нью-Джерси" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Питтсбурга" отличились Майкл Мэтсон (34-я минута), Брайан Раст (41), Брайан Бойл (47), Джейк Гюнцель (59). У "Нью-Джерси" шайбы забросили Джек Хьюз (28) и Нико Хишир (43). Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин результативным действиями не отметился, это была его первая игра после попадания 7 февраля в ковид-протокол НХЛ.

В других матчах дня "Баффало" благодаря четырем шайбам нападающего Джеффа Скиннера обыграл на выезде "Монреаль" (5:3). Российский защитник "Монреаля" Александр Романов не отметился результативными действиями. "Колорадо" в гостях победил "Даллас" (4:0), на счету российского нападающего "Колорадо" Валерия Ничушкина одна результативная передача. Российские форварды "Далласа" Александр Радулов и Денис Гуряьнов не смогли отличиться результативными действиями.

"Питтсбург" возглавил турнирную таблице Столичного дивизиона, набрав 68 очков в 49 матчах. "Нью-Джерси" в этом же дивизионе занимает седьмое место с 39 очками после 49 игр. В следующем матче "Питтсбург" 16 февраля примет "Филадельфию". "Нью-Джерси" в этот же день сыграет дома против "Тампы".

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