Павлюченкова поднялась на 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 14 февраля. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 14-го на 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

Дарья Касаткина опустилась на 28-е место, Вероника Кудерметова - на 31-е.

Эстонка Анетт Контавейт, которая в воскресенье обыграла гречанку Марию Саккари в финале турнира WTA в Санкт-Петербурге, поднялась на шестую строчку.

Рейтинг WTA от 14 февраля:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8 330 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 5 698;

3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) - 5 533;

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) - 4 452;

5 (5). Паула Бадоса (Испания) - 4 429;

6 (9). Анетт Контавейт (Эстония) - 4 241;

7 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4 195;

8 (7). Мария Саккари (Греция) - 4 191;

9 (8). Ига Свёнтек (Польша) - 3 986;

10 (10). Онс Жабер (Тунис) - 3 070...

13 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2 583...

28 (21). Дарья Касаткина (Россия) - 1 760...

31 (29). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 655...

34 (34). Людмила Самсонова (Россия) - 1 532...

51 (43). Екатерина Александрова (Россия) - 1 106...

80 (81). Варвара Грачева (Россия) - 847...

86 (75). Анастасия Потапова (Россия) - 788.