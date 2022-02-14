Павлюченкова поднялась на 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 14 февраля. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 14-го на 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.
Дарья Касаткина опустилась на 28-е место, Вероника Кудерметова - на 31-е.
Эстонка Анетт Контавейт, которая в воскресенье обыграла гречанку Марию Саккари в финале турнира WTA в Санкт-Петербурге, поднялась на шестую строчку.
Рейтинг WTA от 14 февраля:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8 330 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 5 698;
3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) - 5 533;
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) - 4 452;
5 (5). Паула Бадоса (Испания) - 4 429;
6 (9). Анетт Контавейт (Эстония) - 4 241;
7 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4 195;
8 (7). Мария Саккари (Греция) - 4 191;
9 (8). Ига Свёнтек (Польша) - 3 986;
10 (10). Онс Жабер (Тунис) - 3 070...
13 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2 583...
28 (21). Дарья Касаткина (Россия) - 1 760...
31 (29). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 655...
34 (34). Людмила Самсонова (Россия) - 1 532...
51 (43). Екатерина Александрова (Россия) - 1 106...
80 (81). Варвара Грачева (Россия) - 847...
86 (75). Анастасия Потапова (Россия) - 788.