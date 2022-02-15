"Маяк и знамя спортивной фотографии". 80 лет со дня рождения тассовца Игоря Уткина

Игорь Уткин обрел статус легенды спортивной фотожурналистики еще при жизни. На него равнялись коллеги из других СМИ, а начинающие фотокорреспонденты пытались оказаться рядом и снять то же, что и мастер. Он получил признание не только на родине, но и за рубежом. 15 февраля ему исполнилось бы 80 лет. Коллеги и друзья специально для ТАСС поделились воспоминаниями о человеке и профессионале Игоре Уткине

Мастер фотографии Игорь Уткин родился 15 февраля 1942 года в Москве. Его отец, Владимир Георгиевич Уткин, до начала Великой Отечественной войны работал в Министерстве здравоохранения СССР. Он погиб в 1945 году на фронте в Венгрии. Мать, Мария Алексеевна Снимщикова, была врачом. Она не могла поверить в гибель супруга и продолжала ждать его, воспитывая сына. Будущий прославленный фотокорреспондент ТАСС с детства был активным. Среди увлечений Игоря Уткина были футбол, баскетбол, шахматы и автогонки. Особые отношения у него были с велоспортом, в котором он стал кандидатом в мастера спорта. После выпуска из московской школы №58 Уткин отправился служить и на протяжении четырех лет был радиометристом на одном из кораблей военно-морского флота. Именно в это время Игорь Уткин впервые соприкоснулся с журналистикой. На флоте он писал статьи и заметки в газеты. Именно тогда мать подарила ему фотоаппарат "Зенит", хоть он и не просил ее об этом. Так он соприкоснулся с миром фотографии, который и стал его судьбой. Служба на флоте не только указала направление карьерного пути, но и сформировала основной жизненный принцип — можно полагаться только на себя. После демобилизации Уткин некоторое время работал чертежником-конструктором, после чего устроился фотолаборантом в Агентство печати "Новости". Это произошло в 1965 году. А спустя три года Уткин удостоился первой в карьере награды "Золотой глаз" на Международной выставке World Press Photo. Он получил фотографический "Оскар" за триптих "Волейбол". В 1976 году Уткин перешел в Фотохронику ТАСС, где окончательно закрепился в статусе ведущего спортивного фотокорреспондента страны.

Описание Елена Мухина, 1978 год © Игорь Уткин/ТАСС

По его стойкому убеждению, мужчине для счастья нужна только работа, в которой ты являешься лучшим, и семья. Судьба сложилась так, что он женился на венгерской девушке Габриэлле, которая родилась неподалеку от района Будапешта Сороксар, где погиб его отец. Они прожили вместе всю жизнь и вырастили двух детей — сына Андрея и дочь Габриэллу. Игорь Уткин был максималистом — ему было мало быть просто хорошим в своем деле, он хотел быть лучшим. И добился этого, оставаясь верным своему кредо "передавать правду о личности спортсмена". За время работы в ТАСС он завоевал свыше 150 фотонаград, большинство из которых международные. Среди них еще два "Золотых глаза" от World Press Photo и множество других престижных премий. Несмотря на то что Уткина неоднократно приглашали работать за границей, он без колебаний отказывался, поскольку считал, что связан судьбой с Родиной. Друзья и коллеги об Игоре Уткине Григорий Дукор, руководитель редакции фотоинформации ТАСС "Я думаю, что вся страна знает его как спортивного фотографа. Думаю, что нет фотографа, который не знал бы, кто был такой Игорь Уткин и то, что он снимал спорт. Я думаю, что это знает и стар и млад. Уж точно слышали имя, все относятся к Игорю Уткину с большим уважением, что очень приятно. Он был мягким человеком, такой человечный, говорил о каких-то обычных вещах. Про жену тепло говорил, помню. То, что он у нас работал, здорово. Это эпоха! ТАСС его очень ценит, помнит всегда. Гордится, что он задавал некие стандарты для всех спортивных фотографов. У Уткина было много живых фотографий". Евгений Миранский, бывший фотокорреспондент журнала "Советский Союз" "Мы с ним познакомились на чемпионате мира по хоккею в Тампере и Хельсинки (1982 год — прим. ТАСС). До этого было визуальное знакомство — просто здоровались. Мы были в составе туристической журналистской группы, которая выезжала, кто-то за свои деньги, а кто-то в командировку. Оформляют нас в гостинице, и он говорит: "Слушай, не хочу, чтобы ко мне кого-то подселили. Давай вдвоем". Тогда были двойные номера. Там мы с ним познакомились.

Описание Главный тренер сборной СССР по хоккею Виктор Тихонов, 1980 год © Игорь Уткин/ТАСС

Чем он мне запомнился — он всегда пребывал в хорошем настроении. Все время договаривался с финскими ребятами о том, где можно проявить пленку — нужно же было отправлять картинку в ТАСС, — и появлялся на площадке позже. Он всегда мне говорил: "Женя, займи мне место". Я занимал, потом он появлялся и говорил: "Ну что, "Советский Союз", поиграем оптикой?" Вот это "поиграем оптикой" запомнилось — таким бодрым голосом. Мы как-то после Олимпийских игр получили спортивные награды — я, Сергей Киврин и Уткин. Нам сообщили, что на чемпионате Европы по легкой атлетике в Италии, в Риме, мы можем получить эти денежные призы, достаточно большие по тем временам — от 1 до 3 тыс. евро. Конкурс проводили AIPS (Международная ассоциация спортивной прессы — прим. ТАСС) и Canon. Мы идем, и вдруг выясняется, что он получает деньги, а у меня что-то затормозилось. Они говорят, что ускорить не смогут никак, смогут выдать только через две недели — а мы уже уедем к тому времени. Я с "упавшим" лицом — так надеялся на эти деньги, хотел что-то купить. И Уткин через день говорит: "Слушай, такая задница… Ничего не получается. Я могу дать тебе денег. Надо — бери! Я деньги получил, но мне, в принципе, покупать нечего, могу тебе половину отдать". Это был такой поступок, которого я мог ожидать от Сергея Киврина — друга, с которым мы работали в "Советском Союзе". Но чтобы Утяра, так его называли фотографы, дал — это было невероятно. Говорю ему: "Спасибо большое!", а он отвечает: "Я тебя знаю, всегда мне сможешь отдать, когда получишь". Он вошел в положение, не затянул и сам предложил. Как товарищ и друг он был очень хороший". Сергей Киврин, спортивный фотограф "У нас такая профессия — мы одинокие волки. Если будем болтать, то мало что снимем. Поэтому мы разбредаемся по точкам и выслеживаем свою "жертву". Игорь был для нас маяком, у него был очень большой авторитет, очень много наград на международных конкурсах. Почему-то он решил, он мне часто об это говорил, что основными соперниками являемся мы с Андреем Головановым. Он все время соревновался с нами. Но в то же время мы дружили и по-доброму относились.

Описание Бразилец Зико и аргентинец Диего Марадона на чемпионате мира по футболу 1982 года © Игорь Уткин/ТАСС

Со спортсменами у него контакт был — на раз. Он очень любил юмор, все время рассказывал какие-то анекдоты, хохмы. Был такой вратарь в тбилисском "Динамо" Рамаз Урушадзе. Игорь сидел за его воротами, и, когда атака шла на чужие, он начинал травить анекдоты. Они заболтались так, какой-то он смешной анекдот рассказал, что Урушадзе прозевал и ему забили. Уткин говорил: "После этого я больше всего боялся, что он меня догонит. Он начал гоняться не за мячом, а за мной". Была еще смешная история. Когда стоя снимаешь футбол, прыжки с нижней точки лучше видны. А у меня еще рост под два метра. Если снимать снизу, получаются более динамичные кадры. Игорь все время ходил со стульчиком и я, благодаря ему, тоже. А раньше не было рекламных бортов и сидели на стульчиках. Игорь довольно плотный человек был, а стульчики были рассчитаны на более худых. Мы с коллегами все ждали и пари заключали, когда порвется ткань и Игорь рухнет. В один прекрасный день он сидел под зонтиком и стульчик под ним развалился. У фотографов был восторг, потому что увидеть крах божества — у многих это вызывает дикую радость. Игорь действительно был божеством, потому что он не просто ловил моменты, а многое придумывал. При мне был сделан этот знаменитый кадр с хоккея с мячом, где вратарь летит практически вверх ногами. Он увидел, что вратарь сборной СССР делает очень красивые акробатические прыжки. Но во время матча часто бывает сложно это снять, потому что игроки могут загородить, если снимаешь сбоку. И он при мне попросил этого вратаря попозировать после матча. За этот кадр он получил приз World Press Photo. Сначала замысел рождался у него в голове, а потом он его осуществлял. Про олимпийского чемпиона борца Сослана Андиева он поехал в Осетию делать фотоочерк. И придумал такой кадр — у Сослана было два сына, он заставил его надеть бурку, через щель этой бурки вылезали головы сыновей. Он все время что-то придумывал, был думающим фотографом. У настоящего фотографа это касается не только спортивной съемки, кадр рождается еще до события. Он должен придумать его ночью во сне или еще где угодно, фотограф должен быть готов к этому кадру и придумать его. А потом это должно совпасть наяву. Игорь как раз был из таких людей. У него рождались кадры — он не просто приходил на матч на авось, он ждал конкретной вещи, во время соревнований он часто снимал конкретных людей. Не просто моменты футбола, а следил за каким-то интересующим его игроком. Поэтому совершенно другая съемка, именно из-за этого другой уровень.

Описание Бег на 100 м с барьерами на Олимпийских играх 1980 года в Москве © Игорь Уткин/ТАСС

В последнее время он все равно приходил — ему Виталий Белоусов помогал носить объектив. Игорю было тяжело, у него кожа уже пожелтела, и чувствовалось, что он сильно болел. Было видно, что ему очень тяжело, но все равно приходил снимать. Он все равно приходил на соревнования и хотел быть участником всего этого. Он снимал до последнего!" Александр Федоров, специальный фотокорреспондент издания "Спорт-Экспресс" "Почему Игорь Уткин занимает такое место в истории фотожурналистики? Все на поверхности. Во-первых, он действительно был очень одаренный. Во-вторых, он сам занимался спортом, говорил, что велоспортом, не знаю, до какого уровня он дошел. Главное, что у него была потрясающая работоспособность. Когда он достиг всего, повыигрывал все возможные конкурсы, он при этом не гнушался, ходил работать на первую, вторую лиги, когда в футболе была высшая. То есть потрясающая работоспособность, была у него такая жажда, причем было видно, что это продиктовано не материальными соображениями, а вот именно тем, что он был голодный до фотографии, несмотря на свои регалии. Мне сейчас так кажется, мне и тогда это казалось, всем ставил его в пример, потому что Игорь — наше знамя! Я с ним с утра до вечера не общался, но было видно, что он такой не самый простой, но это талантливый и одаренный человек. Вы найдите мне хотя бы одного чемпиона среди спортсменов с мягким и пушистым характером. Вряд ли такое найдется. Его характер не вредил остальным, но он знал себе цену, у него был взгляд на все, но так и должно быть. В принципе, он, если у него что-то спросить, не посылал. В силу возраста он не так легко схватывал новые технологии, больше интересовался этим. Вот новая камера выходит, он не стеснялся, мог у любого спросить по техническим возможностям камеры. А у него было что поспрашивать, так как он был бывшим спортсменом, любил спорт, у него можно было многому поучиться. В добавок к этому он дружил со многими спортсменами, не знаю, насколько дружил, но в приятельских отношениях был точно. Сейчас такого вообще нет. Тогда я смотрел снимки, он был и у Газзаева дома в звездные годы его карьеры. Вы знаете, что он был ярым динамовцем, у многих динамовских людей он был дома. И Яшина он снимал, насколько я знаю, в неформальной обстановке, не знаю, как насчет дома. Действительно было много съемок, он умел расположить к себе спортсменов, таких действительно звезд, что они пускали его домой. Сейчас попробуйте такой эксклюзив дома поснимать какой-то. Я думаю, что будет сложно. У Игоря это получалось.

Описание Лев Яшин с семьей, 1984 год © Игорь Уткин/ТАСС