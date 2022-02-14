Смолкин заявил, что ситуация вокруг Валиевой не повлияла на выступление его дуэта с Дэвис

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Сложившаяся вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой ситуация морально не давила на дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин перед выступлением в произвольной программе на Олимпиаде. Об этом Смолкин рассказал в понедельник журналистам.

Дэвис и Смолкин в произвольной программе набрали 108,16 балла, а по сумме с короткой программой - 179,82 балла.

"Мы чувствуем себя нормально. Мы просто думали о нашем выступлении. Это все, что для нас важно. [На наше выступление это] совершено не повлияло", - сказал Смолкин по-английски, отвечая на соответствующий вопрос журналистки AP.

Когда та же журналистка спросила, следит ли пара за решением суда по делу Валиевой, Смолкин ответил: "Мы устали от этих вопросов".

Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство, Международный союз конькобежцев. Слушания по делу прошли 13 февраля, решение выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля.