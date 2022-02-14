На Олимпиаде в Пекине выявили три новых случая заражения коронавирусом

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Китая выявили три новых случая заражения коронавирусом среди участников Олимпийских игр в Пекине. Об этом говорится в заявлении оргкомитета, опубликованном в понедельник.

13 февраля в Китай прибыло 32 человека, из них 14 спортсменов и официальных лиц и 18 - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни был выявлено три новых случая заражения: один - среди атлетов и официальных лиц, два - среди представителей заинтересованных сторон.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.