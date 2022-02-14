Фигуристы Дэвис и Смолкин рассказали, что получили особенные ощущения на Олимпиаде

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, испытывают особенные ощущения после выступления на Олимпийских играх в Пекине. Об этом спортсмены, дебютировавшие на Играх, рассказали журналистам после выступления с произвольной программой.

"Эта Олимпиада была довольно закрытой от внешнего мира и от других видов спорта, наверное, - сказал Смолкин. - Каждый турнир отличается друг от друга, понимание, что в ближайшие четыре года такого не повторится, придает особенные ощущения".

На вопрос о планах на Игры-2026 фигурист ответил: "Есть понимание, что надо целить на чемпионат мира через месяц. Есть Кубок Первого канала, посмотрим, будет ли он проведен. Планов и амбиций много, так далеко не загадываем, мы любим ставить более близкие для себя цели".

Комментируя выступление в Пекине, спортсмены отметили, что показали свою готовность на сегодняшний день. "Наверное, показали то, на что на данный момент были готовы, - сказал Смолкин. - Знаем, что можно улучшить, сделать чуть сильнее, мощнее увереннее. На данный момент мы довольны обеими программами и тем, как эти соревнования прошли для нас".

"Тренер (Игорь Шпильбанд - прим. ТАСС) доволен был, он неожиданно даже разошелся на похвалу в этот раз. Команда вся смотрела, в Мичигане за нас переживала и вроде счастлива, как прошли Олимпийские игры для нас, - отметил Смолкин. - От Игоря оценки обычно более сдержанные, он всегда говорит о том, что можно и нужно сделать лучше, чтобы не останавливаться на достигнутом".