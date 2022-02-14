Адамс: МОК примет любое решение Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой

Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство, Международный союз конькобежцев. Слушания по делу прошли 13 февраля, решение выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля.

"Можем напомнить, что решение касается временного отстранения спортсмена. Конечно, мы будем с уважением относиться к любому решению CAS. Речь идет не о церемонии награждения, мы хотели бы, чтобы вся ситуация была рассмотрена в полном объеме, решение должно быть принято до начала соревнований. Это ситуация беспокоит нас и всех спортсменов. Есть процедура, она не в наших руках, и мы не знаем, когда будут результаты: в течение нескольких часов или даже дней", - отметил Адамс.

"Мы проводим консультации с национальными олимпийскими комитетами, чтобы как можно лучше выйти из этой ситуации, обсуждаем церемонию награждения. Если будет принято решение, что Валиева будет допущена до соревнований, то это не будет означать, что она не нарушала правила, и наоборот. Мы должны подождать завершения этого процесса. Сейчас важно избегать домыслов и спекуляций по этому делу", - добавил представитель МОК.

Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). Женские одиночные соревнования на Олимпиаде стартуют 15 февраля.