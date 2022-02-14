Бобслеистка Сергеева заняла десятое место в монобобе на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российская бобслеистка Надежда Сергеева заняла десятое место в монобобе на Олимпийских играх в Пекине.

Победительницей стала американка Кейли Хамфрис, по итогам четырех попыток показавшая время 4 минуты 19,27 секунды. Серебро завоевала ее соотечественница Элана Мейерс-Тэйлор (отставание - 1,54 секунды), бронзу - канадка Кристин де Брюн (+1,76). Сергеева уступила победительнице 4,32 секунды.

Сергеевой 34 года, в 2022 году она стала бронзовым призером чемпионата Европы в монобобе. В соревнованиях двоек она является победительницей чемпионата Европы 2020 года и серебряным призером европейского первенства 2017 года. Хамфрис 36 лет, до 2019 года спортсменка выступала за сборную Канады, в ее активе три золотые (2010, 2014, 2022) и одна бронзовая медаль (2018) Олимпийских игр. Хамфрис пять раз становилась чемпионкой мира, в 2021 году она стала первой чемпионкой мира в дисциплине "монобоб".

Сборная России занимает седьмое место в медальном зачете Олимпиады, завоевав четыре золотые, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Лидером зачета является сборная Норвегии (9-5-7), вторыми идут немцы (8-5-1), третьими - американцы (7-5-2). По общему количеству наград российская команда с 17 медалями занимает второе место, уступая норвежцам (21).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.