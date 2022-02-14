Сноубодистка Косова не смогла квалифицироваться в финал биг-эйра на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 14 февраля. /ТАСС/. Российская сноубордистка Екатерина Косова заняла 26-е место в квалификационном раунде и не смогла пройти в финал олимпийского турнира в биг-эйре.

Ранее россиянка получила возможность выступить на Олимпийских играх в Пекине после травмы соперницы. В финал вышли 12 спортсменок, показавшие лучший результат после трех попыток.

Победительницей квалификации стала новозеландка Зои Садовски-Синнотт, по сумме трех попыток она показала результат 176,50 балла. На втором и третьем месте расположились представительницы Японии Кокомо Мурасэ (171,00) и Рейра Ивабучи (158,50) соответственно. Результат Косовой после трех попыток составил 63 балла.

Финальные заезды запланированы на 15 февраля, старт - в 04:30 мск. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.