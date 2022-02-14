Пресс-конференция по решению CAS по делу Валиевой запланирована на 9:00 мск

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Пресс-конференция по итогам решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску российской фигуристки Камилы Валиевой до соревнований в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине, запланирована на 9:00 мск 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета Олимпиады.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. 15-летняя фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 балла в произвольной. 11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в CAS на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев.

Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).

Короткую программу на Олимпиаде в Пекине одиночницы представят 15 февраля. Валиева после жеребьевки получила 26-й стартовый номер.