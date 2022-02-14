Бобслеистка Сергеева заявила о несогласии с системой отбора в сборную на главные старты

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Принципы отбора в состав сборной России по бобслею на главные старты требуют корректировок. Такое мнение журналистам высказала российская бобслеистка Надежда Сергеева.

На Олимпиаде в Пекине Сергеева заняла десятое место в соревнованиях на монобобах. Также спортсменка вместе с разгоняющей Юлией Беломестных выступит в состязаниях экипажей бобов-двоек.

"Что-то надо менять, потому что у нас каждый старт как чемпионат мира, как главный старт, - сказала Сергеева. - У нас такая система, что при любой ошибке тебя, грубо говоря, спишут сразу. Я в начале сезона была третьей [в национальном рейтинге] и считаю, что это необоснованно. Мне приходится постоянно выкарабкиваться с самого низа".

"И это в то время, пока все остальные страны экспериментируют, что-то пробуют. Они не боятся, что завалят какой-то этап Кубка мира, что выступят плохо. Пробуют и ищут, а потом на главном старте весь свой опыт применяют. А нам остается только удивляться, как они так едут", - добавила спортсменка.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.