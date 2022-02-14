Сборная России поднялась на шестое место в медальном зачете Олимпиады

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российская команда поднялась с седьмой на шестую позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. В понедельник фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду.
Спортсмены сборной России на данный момент завоевали четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Россияне обошли команду Австрии, на счету которой четыре золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые медали.
Лидером медального зачета является сборная Норвегии, завоевавшая девять золотых, пять серебряных и семь бронзовых наград. Второе место занимает сборная Германии (8-5-1), третье - команда США (7-6-2). По общему числу медалей россияне с 18 наградами занимают второе место, уступая норвежцам (21).
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|9
|5
|7
|21
|2
|Германия
|8
|5
|1
|14
|3
|США
|7
|6
|2
|15
|4
|Нидерланды
|6
|4
|2
|12
|5
|Швеция
|5
|3
|3
|11
|6
|Россия
|4
|6
|8
|17
|7
|Австрия
|4
|6
|4
|14
|8
|Китай
|4
|3
|2
|9
|9
|Франция
|3
|6
|2
|11
|10
|Швейцария
|3
|0
|5
|8
|11
|Италия
|2
|5
|4
|11
|12
|Япония
|2
|4
|5
|11
|13
|Словения
|2
|2
|2
|7
|14
|Канада
|1
|4
|10
|15
|15
|Южная Корея
|1
|3
|1
|5
|16
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|17
|Финляндия
|1
|1
|2
|4
|18
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|19
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|20
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|20
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|22
|Испания
|0
|1
|0
|1
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|24
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
|Бельгия
|0
|0
|1
|1