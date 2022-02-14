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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России поднялась на шестое место в медальном зачете Олимпиады

В активе российской команды четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых наград
Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российская команда поднялась с седьмой на шестую позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. В понедельник фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду.

Спортсмены сборной России на данный момент завоевали четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Россияне обошли команду Австрии, на счету которой четыре золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые медали.

Лидером медального зачета является сборная Норвегии, завоевавшая девять золотых, пять серебряных и семь бронзовых наград. Второе место занимает сборная Германии (8-5-1), третье - команда США (7-6-2). По общему числу медалей россияне с 18 наградами занимают второе место, уступая норвежцам (21).

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия95721
2Германия85114
3США76215
4Нидерланды64212
5Швеция53311
6Россия46817
7Австрия46414
8Китай4329
9Франция36211
10Швейцария3058
11Италия25411
12Япония24511
13Словения2227
14Канада141015
15Южная Корея1315
16Австралия1214
17Финляндия1124
18Венгрия1023
19Чехия1012
20Новая Зеландия1001
20Словакия1001
22Белоруссия0101
22Испания0101
24Польша0011
24Латвия0011
24Бельгия0011

 

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