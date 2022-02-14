Сергеева считает, что старты на монобобе должны помочь ей лучше выступить в турнире двоек

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российская бобслеистка Надежда Сергеева, ставшая десятой по итогам олимпийского турнира на монобобах, считает, что выступление в этой дисциплине должно помочь ей показать более высокий результат в соревнованиях бобов-двоек. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

После двух первых заездов на монобобах, проходивших в воскресенье, Сергеева занимала 13-е место.

"Проехала я сегодня лучше и в принципе довольна, - сказала Сергеева. - Но с моим неплохим стартом и достойным проездом, это не те секунды, я думаю, какие должны быть на финише".

"Эти заезды, я думаю, в любом случае помогут в двойке, так как я совершила минимум десять дополнительных заездов, - продолжила россиянка. - Но двойка - это другое, будет более стабильная езда у всех, а такого шоу на трассе ждать не придется".

По словам Сергеевой, в заездах экипажей женских бобов-двоек, которые состоятся 18 и 19 февраля, главными претендентами на победу будут представительницы Германии. "В двойках они просто космос", - подчеркнула россиянка.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.