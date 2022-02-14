Фристайлистка Таталина считает, что успела адаптироваться к трассе по слоупстайлу на Играх

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 14 февраля. /ТАСС/. Российской фристайлистке Анастасии Таталиной, которая в понедельник прошла квалификацию в дисциплине "слоупстайл" на Играх в Пекине, удалось адаптироваться к олимпийской трассе. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

По итогам квалификации Таталина вышла в финал женского турнира по слоупстайлу с пятого места, показав во второй попытке лучший результат (72,03 балла).

"Трасса со своими сложностями, но уже более привычная, чем в первые дни катания", - отметила Таталина. По ее словам, перенос на день соревнований по слоупстайлу из-за сильного снегопада, который накрыл китайский Чжанцзякоу в воскресенье, позволил ей дополнительно потренироваться.

Таталина отметила, что не очень довольна своей первой попыткой в квалификации, но ко второй она исправила свои недочеты.