Фигуристка Степанова заявила, что опустошена после выступления на Олимпиаде

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в дуэте с Иваном Букиным, довольна своим выступлением на Олимпийских играх в Пекине. Об этом она рассказала журналистам.

По итогам двух выступлений Степанова и Букин заняли шестое место. Олимпийскими чемпионами стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

"Преобладает опустошение, - сказала Степанова. - Сегодня был сконцентрированный день, произвольная программа дает больше ответственности, потому что наша произвольная программа - нежная, легкая. Здесь не на разрыв, поэтому опустошение и радость от приобретенного опыта, мы в целом довольны. Конечно, расстроились из-за небольшой помарки, будем смотреть, что именно там произошло. Это не супергрубая ошибка, но хотелось бы, чтобы ее не было, но с начала этого хореографического элемента у нас получилось все, мы ехали с пониманием, что у нас получается чуть лучше, чем на предыдущем старте".

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.