Бестемьянова: Синицина и Кацалапов показали лучший прокат в карьере на Олимпиаде

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, на Олимпиаде в Пекине продемонстрировали лучший прокат произвольного танца в карьере. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Синицина и Кацалапов стали серебряными призерами Олимпийских игр. Первое место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие новый мировой рекорд по сумме программ. Бронзовые медали завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

"Пападакис и Сизерон абсолютно фантастически катались, они произвели огромное впечатление за последние несколько лет в танцах на льду, они нереально улучшились с осени. Конечно, мы болеем за наших, но нельзя не отметить фантастический прокат Пападакис и Сизерона. Думаю, сегодня лучший прокат у Синициной и Кацалапова, они очень хорошо катались", - сказала Бестемьянова.

"Прокат жизни был у американского дуэта Хаббел и Донохью, я вообще эту пару не люблю, но они вдруг сумели работать на полутонах, чего раньше не было. Был сплошной наглый напор. Они поработали над этим, потому что по технике они всегда были очень хороши, но напор был слишком очевиден. Сегодня они сумели отразить музыку во всех ее деталях, что и требуется в танцах на льду", - добавила собеседница агентства.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.