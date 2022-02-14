Фристайлистка Орлова объяснила свой невыход в финал соревнований по слоупстайлу на Играх

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 14 февраля. /ТАСС/. Две ошибки на последнем трамплине в ходе квалификации по фристайлу в дисциплине "слоупстайл" стали причиной невыхода российской спортсменки Ксении Орловой в финал олимпийских соревнований в Пекине. Такое мнение она высказала журналистам.

"На последнем трамплине я ошиблась в двух попытках. Хотя во второй попытке выступление было более-менее, но из-за последнего трамплина не получилось выйти в финал", - сказала Орлова.

По ее словам, сказалось не только волнение перед соревнованиями, но и недостаточная натренированность в стойке "свитч", в которой спортсмен едет вперед спиной. "Поэтому я не подрассчитала скорость: в первой попытке не долетела, во второй - наоборот, улетела вперед", - объяснила свои недочеты спортсменка.

Орловой 16 лет, в 2021 году она стала первой на юниорском чемпионате мира по фристайлу в дисциплинах "слоупстайл" и "биг-эйр".

В финале олимпийских соревнований по слоупстайлу выступят 12 спортсменок, в том числе россиянка Анастасия Таталина, которая прошла квалификацию, показав пятый результат.