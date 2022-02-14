Бестемьянова: фигуристы Степанова и Букин достойно выступили на дебютной Олимпиаде

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, достойно выступили на дебютной Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Степанова и Букин стали шестыми на Олимпийских играх по итогам двух программ, после ритм-танца они занимали пятое место. Первое место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие новый мировой рекорд по сумме программ, Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали серебряными призерами, бронзовые медали завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Степанова и Букин не смогли выступить на Олимпиаде 2018 года из-за недопуска от Международного олимпийского комитета.

"Очень жаль, что Степанова и Букин допустили небольшую ошибку в финале программы, это немножко испортило впечатление, они уступили одно место, но итальянцы [Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри] катались очень хорошо. Это Олимпийские игры, здесь нельзя ничего, дебют всегда очень труден. Будем надеяться, что это опыт, который надо было приобрести. Все синяки и шишки мы набиваем сами, очень сложно жить на чужих ошибках, сколько мы могли бы рассказать об ошибках на наших трех Олимпиадах, но это не работает", - сказала Бестемьянова.

"В любом случае поздравляю Степанову и Букина с тем, что они приехали на Олимпийские игры, было очень много сложностей. Мы помним, как их просто не пригласили на прошлые Олимпийские игры. Психологически им было очень трудно, что долго не могли доехать, они выступили очень достойно", - добавила собеседница агентства.