Кацалапов считает, что командный турнир фигуристов пошел им с Синициной на пользу

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине пошел на пользу Виктории Синициной и Никите Кацалапову, которые выступали в соревнованиях танцоров. Такое мнение журналистам высказал Кацалапов.

В понедельник Синицина и Кацалапов стали серебряными призерами Олимпийских игр в танцах на льду. Первое место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие новый мировой рекорд по сумме программ. Бронзовые медали завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

"На душе большая радость, большое счастье, внутри полное опустошение, усталость, - сказал Кацалапов. - Это был супертяжелый день или ночь, расписание просто издевательское. Но это было очень интересно, такой опыт, такое ощущение вряд ли где-то получишь. Мы действительно боролись до последнего, с самого первого дня катались без страха, на свой максимум. Французская пара - мы можем оценивать их только как соперников, там сидят девять судей и техническая панель".

"Нам командник пошел очевидно на огромную пользу. Не сказать, что мы протестировали лед, мы уже его знали и с ним познакомились, доверяли ему, и он нам очень помогал", - добавил Кацалапов.

Синициной 26 лет, Кацалапову 30 лет, они дважды становились чемпионами Европы (2020, 2022). Фигуристы являются действующими чемпионами мира, также на их счету серебряная медаль мирового первенства (2019). На Олимпийских играх в Пекине в составе сборной России Синицина и Кацалапов стали победителями командного турнира. Кацалапов является олимпийским чемпионом 2014 года в командном турнире и бронзовым призером Игр в танцах на льду в дуэте с Еленой Ильиных.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.