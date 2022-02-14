Авербух назвал абсолютно заслуженным серебро Синициной и Кацалапова в танцах на льду

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова абсолютно заслуженно завоевал серебро Олимпийских игр 2022 года в Пекине в танцах на льду. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух.

14 февраля на Олимпийских играх в Пекине определились обладатели наград в танцах на льду. Первое место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие новый мировой рекорд по сумме программ, бронзовые медали завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место, Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали 14-ми.

"Считаю, что Вика и Никита откатались очень хорошо, весь турнир они провели сильно и ровно, обыграв очень сильные американские пары, - сказал Авербух. - Мы, конечно, верили в них, верили, что Вика и Никита смогут навязать борьбу, но фаворитом турнира являлись французы. В последний раз, на чемпионате Европы, они обыграли французов, после этого те не выступали на чемпионате мира, а финала серии Гран-при не было. Мы рассчитывали на борьбу, французы сегодня показали безупречное выступление, и результат абсолютно заслуженный".

"Степанова и Букин блестяще выступили в ритм-танце, обошли многих конкурентов и выходили сегодня в сильнейшей разминке. В произвольном танце была допущена небольшая ошибка, но в танце любая ошибка является ошибкой, из-за которой они суммарно потеряли около трех баллов и которая отбросила их на более дальние позиции. Но эта пара очень красивая, у них изумительная произвольная программа, но, к сожалению, небольшая ошибка сыграла свою роковую роль", - добавил собеседник агентства.

Синициной 26 лет, Кацалапову 30 лет, они дважды становились чемпионами Европы (2020, 2022). Фигуристы являются действующими чемпионами мира, также на их счету серебряная медаль мирового первенства (2019). На Олимпийских играх в Пекине в составе сборной России Синицина и Кацалапов стали победителями командного турнира. Кацалапов является олимпийским чемпионом 2014 года в командном турнире и бронзовым призером Игр в Сочи в танцах на льду в дуэте с Еленой Ильиных.

Кацалапов и Синицина представляют Спортивную школу олимпийского резерва "Москвич". Пападакис и Сизерон являются четырехкратными чемпионами мира и серебряными призерами Олимпиады 2018 года.