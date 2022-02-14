Кацалапов сообщил, что его пара с Синициной планирует принять участие в чемпионате мира

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российская пара Никиты Кацалапова и Виктории Синициной планирует принять участие в чемпионате мира по фигурному катанию. Об этом Кацалапов сообщил журналистам в понедельник.

Мировое первенство 2022 года должно пройти в французском Монпелье с 21 по 27 марта.

"Пока планируем участвовать", - сказал Кацалапов.

При этом он не стал отвечать на вопрос, станет ли Олимпиада в Пекине последней для их пары. "Посмотрим еще", - отметил фигурист.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине в танцах на льду. Российский дуэт по сумме ритм-танца и произвольного танца набрал 220,51 балла (88,85 + 131,66). Первое место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие новый мировой рекорд по сумме программ (226,98; 90,83 + 136,15). Бронзовые медали завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02; 87,13 + 130,89).

Синициной 26 лет, Кацалапову 30 лет, они дважды становились чемпионами Европы (2020, 2022). Фигуристы являются действующими чемпионами мира, также на их счету серебряная медаль мирового первенства (2019). На Олимпийских играх в Пекине в составе сборной России Синицина и Кацалапов стали победителями командного турнира. Кацалапов является олимпийским чемпионом 2014 года в командном турнире и бронзовым призером Игр в танцах на льду в дуэте с Еленой Ильиных.