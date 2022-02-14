Женская сборная Канады по хоккею вышла в финал олимпийского турнира

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Женская сборная Канады по хоккею со счетом 10:3 разгромила команду Швейцарии в полуфинальном матче олимпийского турнира. Встреча прошла в Пекине.

Заброшенными шайбами в составе канадской сборной отметились Клэр Томпсон (8-я минута), Джейми Ли Рэттрей (9), Блейр Тернбул (10), Рената Фаст (10), Эрин Амброуз (11), Мари-Филип Пулен (28, 34), Эмили Кларк (29), Эмма Мальте (44) и Брианн Дженнер (59). У проигравших отличились Лара Штальдер (19, 30) и Алина Мюллер (25).

В другом полуфинальном матче сборная США сыграет с командой Финляндии. Встреча пройдет в понедельник и начнется в 16:10 мск. Матч за бронзовые медали пройдет 16 февраля, финал состоится 17 февраля.

Женский хоккей впервые был представлен на Олимпийских играх в 1998 году в Нагано. Тогда, как и четыре года назад в Пхёнчхане, олимпийскими чемпионками стали американки. Победительницами других четырех турниров являются канадки. Сборные США и Канады пять раз встречались в финалах Олимпийских игр, в 2006 году в решающем матче приняли участие шведские хоккеистки.