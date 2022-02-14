Свинин: Степанова и Букин хорошо выступили на Олимпиаде, несмотря на рваную подготовку

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин показали хорошее выступление в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине, несмотря на рваную подготовку. Такое мнение ТАСС по телефону высказал один из тренеров спортсменов Александр Свинин.

В понедельник Степанова и Букин заняли шестое место на Олимпийских играх. Первое место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие новый мировой рекорд по сумме ритм-танца и произвольного танца. Вторыми стали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Бронзовые медали завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

"Если говорить о подготовке, которая у нас получилась к Олимпиаде, она получилась немного рваная у нас, не так, как мы запланировали, - сказал Свинин. - Поэтому то, что сделали ребята, доказывает, что они бойцы, заслуживают большого одобрения. Сегодня была одна помарочка, которая довольно дорого стоила, мы сместились на одно место ниже. Вообще мы ребятами очень довольны, потому что в данной ситуации хорошо показали себя и хорошо откатались".

Степанова и Букин являются действующими чемпионами России. Дуэт завоевал две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы. Спортсмены представляют Училище олимпийского резерва имени Александра Гомельского и тренируются под руководством Ирины Жук и Свинина.