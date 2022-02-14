Жулин: фигуристы Синицина и Кацалапов сделали все возможное в личном турнире на Олимпиаде

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, показали все, на что способны, в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС по телефону высказал тренер дуэта Александр Жулин.

Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали серебряные медали в танцах на льду на Олимпиаде

Синицина и Кацалапов стали серебряными призерами Олимпийских игр. Первое место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие новый мировой рекорд по сумме программ. Бронзовые медали завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

"Замечательное выступление [показали Синицина и Кацалапов] - лучший прокат ритм-танца, лучший прокат произвольного танца в сезоне, - сказал Жулин. - Но не хватило, потому что все-таки в соперниках были четырехкратные чемпионы мира, серебряные призеры Олимпиады. Что смогли, то сделали, для себя блистательно откатали".

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.