Фигуристка Валиева без ошибок откатала короткую программу на тренировке после решения CAS

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева без ошибок откатала короткую программу на тренировке после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) на отмену временного отстранения спортсменки. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На тренировке Валиева без ошибок исполнила тройной аксель, каскад тройной флип - тройной тулуп, каскад тройной лутц - тройной тулуп.

Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, WADA и ISU подали апелляции на это решение.

Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.