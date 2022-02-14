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Олимпиада-2022 в Пекине

Валиева ушла с тренировки в сопровождении сотрудника Олимпийского комитета России

Фигуристка без ошибок исполнила короткую программу на тренировке
Камила Валиева Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Победительница командного турнира Олимпиады фигуристка Камила Валиева покинула тренировку в Пекине в сопровождении руководителя службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) и пресс-атташе сборной ОКР на Играх Константина Выборнова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Согласно правилам спортсмены после выступлений и тренировок обязаны проходить через микст-зону. Валиева без ошибок исполнила короткую программу на тренировке.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине.

Короткую программу фигуристки представят 15 февраля, произвольную - 17 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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