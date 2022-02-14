В Крыму намерены решать вопрос с участием местной академии футбола в официальных турнирах

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха избран почетным президентом "Академии футбола Крыма" и намерен на этом посту решить вопрос участия воспитанников академии в официальных соревнованиях за пределами полуострова, сообщается в понедельник на сайте организации.

"Главной задачей на посту почетного президента ставлю для себя решение вопроса о возможности участия воспитанников академии принимать в официальных соревнованиях за пределами Крыма. Также в моих планах, дальнейшее развитие академии как центра современного молодежного футбола с привлечением новейших спортивных научных методик и технологий", - приводятся в сообщении слова Ветохи.

Уточняется, что Ветоха утвержден на должность единогласным решением учредителей академии. "Для меня большая честь представлять такую большую организацию, как "Академия футбола Крыма". Я благодарю учредителей академии за оказанное мне большое доверие", - приводятся также слова Ветохи.

КФС был учрежден в июле 2015 года. Создание организации проходило при поддержке Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой КФС. В региональном чемпионате участвуют восемь команд из разных регионов, турнир проходит в четыре круга (28 туров). Действующим чемпионом является "Севастополь".

Ветоха возглавлял союз с момента его основания. В конце декабря 2021 года его сменил на посту Сергей Бородкин.