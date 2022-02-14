Российский сноубордист Хадарин не смог выйти в финал Олимпиады в биг-эйре

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 14 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Владислав Хадарин не смог пробиться в финал Олимпийских игр в Пекине в биг-эйре.

По сумме двух лучших квалификационных попыток из трех Хадарин набрал 104,25 балла и занял 19-е место.

В финал в данной дисциплине вышли 12 спортсменов. Победу в квалификации одержал канадец Макс Парро (164,75 балла), ранее на Играх в Пекине завоевавший золотую медаль в слоупстайле. Второе место занял представитель Японии Такэру Оцука (160,00), третьим стал американец Редмонд Джерард (158,75).

Финал в биг-эйре пройдет 15 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.