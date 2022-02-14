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Олимпиада-2022 в Пекине

Российский сноубордист Хадарин не смог выйти в финал Олимпиады в биг-эйре

Спортсмен занял 19-е место в квалификации

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 14 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Владислав Хадарин не смог пробиться в финал Олимпийских игр в Пекине в биг-эйре.

По сумме двух лучших квалификационных попыток из трех Хадарин набрал 104,25 балла и занял 19-е место.

В финал в данной дисциплине вышли 12 спортсменов. Победу в квалификации одержал канадец Макс Парро (164,75 балла), ранее на Играх в Пекине завоевавший золотую медаль в слоупстайле. Второе место занял представитель Японии Такэру Оцука (160,00), третьим стал американец Редмонд Джерард (158,75).

Финал в биг-эйре пройдет 15 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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