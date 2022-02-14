Великая пожелала фигуристке Валиевой успехов на олимпийских соревнованиях

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию, председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Софья Великая пожелала фигуристке Камиле Валиевой успехов в личном турнире на Играх в Пекине. Об этом она рассказала ТАСС.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой.

"Я невероятно рада, что мы еще увидим восхитительное катание Камилы в Пекине, - сказала Великая. - Только спортсмен, и то, наверное, не в полной мере, может представить, что к сегодняшнему дню пришлось пережить нашей девочке. Хочу пожелать Камиле и всем нашим спортсменам-олимпийцам успехов на соревнованиях. Мы верим в вас и болеем за вас всей страной".

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила.

Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.