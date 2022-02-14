Почти 500 спортивных событий, в том числе три международных, пройдут в Тюмени в 2022 году

ТЮМЕНЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Около 500 спортивных событий, три из которых международного уровня, пройдут в Тюмени в 2022 году. Об этом журналистам сообщили в понедельник в информационном центре правительства Тюменской области.

"В 2022 году в Тюменской области запланировано проведение 478 спортивных мероприятий. Международные - 3 (Кубок Азии FIS по сноуборду в феврале в Тюмени, этап Кубка мира по альпинизму (ледолазанию) в марте в Тюмени; финал Кубка мира FIS по лыжным гонкам в марте в Тюменском районе), региональные - 389; межрегиональные и всероссийские - 86", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе департамента физической культуры, спорта и допобразования Тюменской области ТАСС сообщили, что все региональные физкультурные и спортивные мероприятия, запланированные в период с 31 января по 28 февраля 2022 года, перенесены на более поздний срок.