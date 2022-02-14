Квят будет пилотом G-Drive Racing в сезоне-2022 чемпионата мира по гонкам на выносливость

ТАСС, 14 декабря. Даниил Квят стал пилотом российской команды G-Drive Racing, выступающей в категории LMP2 чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC). Об этом сообщает пресс-служба команды.

Партнерами Квята по экипажу будут австралиец Джеймс Аллен и австриец Рене Биндер.

Квяту 27 лет, в 2014-2017 и 2019-2020 годах он выступал в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" за команды "Торо Россо" (нынешнее название - "Альфа Таури") и "Ред Булл", в 2018 году выполнял роль пилота по развитию в "Феррари", в прошлом сезоне россиянин был резервным гонщиком "Альпин". Всего на счету Квята 110 гонок в "Формуле-1" и три подиума.

G-Drive Racing - чемпионы LMP2 WEC (2015), победители Европейской (2016-2018) и Азиатской (2019/20, 2021) серий Ле-Ман.

Первая гонка нового сезона WEC пройдет в американском Себринге 18 марта.