Фристайлистка Никитина заявила, что причины неудачи на Играх могут быть психологическими

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 14 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Любовь Никитина заявила, что была готова к исполнению программы по лыжной акробатике в квалификации олимпийских соревнований, проблемы с падениями во время выступлений могли быть психологическими. Такое мнение спортсменка высказала журналистам.

В понедельник Никитина, которая является чемпионкой мира 2021 года в командном первенстве, стала 15-й по итогам второго квалификационного этапа олимпийских соревнований по лыжной акробатике.

"Возможно, психологически что-то помешало. Все тренировки я вставала [после прыжка]. Я была готова, программа у меня наработана очень хорошо. Она стабильная у меня, я ее много лет прыгаю", - отметила Никитина.

По ее словам, она не может объяснить, с чем связаны ее проблемы на стартах в этом сезоне. "Я сама не могу разобраться в себе", - добавила она.

Этап квалификации не смогла пройти и 19-летняя Анастасия Прыткова. В финале соревнований по лыжной акробатике среди женщин Россию представит 16-летняя Есения Пантюхова. В беседе с журналистами она оценила свое выступление как неплохое. "Могла, конечно, лучше сделать. Но, в принципе, все более-менее хорошо", - отметила Пантюхова, добавив, что настроена на финал.