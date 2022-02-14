Ковальчук заявил, что уверен в непричастности фигуристки Валиевой к допингу

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук уверен, что фигуристка Камила Валиева непричастна к допингу. Об этом он рассказал журналистам.

"Слава богу, что ничего серьезного нет, - сказал Ковальчук. - Я так понял, что Международный олимпийский комитет (МОК) ее ни в чем не обвиняет. Уверен, что ни о каком допинге речи не идет. Видно, что переживает, она же ребенок совсем, у меня дочке 16 лет. Надеюсь, что нашу команду наградят золотыми медалями".

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила.

Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение, которые не были удовлетворены.

Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).

Короткую программу на Олимпиаде в Пекине фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.