Адвокаты Валиевой допустили, что решение CAS по делу фигуристки может быть обжаловано

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой к участию в личных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине технически может быть обжаловано. Об этом ТАСС рассказала Анна Козьменко, партнер в юридической фирме Schellenberg Wittmer ("Шелленберг Уиттмер"), представляющей интересы Валиевой.

В понедельник CAS не удовлетворил апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного олимпийского комитета и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. О несогласии с решением CAS заявило WADA. Заинтересованность в дальнейшем разбирательстве высказал Олимпийский комитет России.

"Технически можно искать правовые аргументы [для оспаривания решения CAS], - сказала Козьменко. - Но, поскольку другим сторонам нужно теперь об этом думать, по поводу дальнейших апелляций мы бы комментарии не давали. Мы удовлетворены решением".

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступала Валиева, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила.