Горшков надеется, что вопрос с награждением фигуристов решится до конца Олимпиады

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков надеется, что вопрос с церемонией награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде решится до конца Игр. Об этом Горшков рассказал ТАСС.

Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Камилы Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции на это решение, которые в понедельник были отклонены Спортивным арбитражным судом (CAS).

"В мотивировочной части решения CAS нет информации о награждении, обсуждался только допуск Камилы к участию в короткой программе. Этот вопрос, думаю, еще решается. И надеюсь, что награждение пройдет до конца Олимпиады", - сказал Горшков.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Второе место заняли американцы, третье - японцы.