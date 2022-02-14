Более 100 волонтеров будут задействованы на чемпионате мира по бенди в Сыктывкаре

СЫКТЫВКАР, 14 февраля. /ТАСС/. Более 100 волонтеров будут привлечены к участию в организации и проведении чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд в Сыктывкаре в марте - апреле этого года. В том числе 20 добровольцев будут отобраны среди претендентов из разных регионов страны, сообщила пресс-служба Минспорта Коми.

"Участие в проведении чемпионата мира волонтеров из других регионов - это отличная возможность поделиться опытом с нашими ребятами. Особенно тем, кто уже был в качестве добровольцев на подобных соревнованиях. <…> На нашем чемпионате мира будет задействован пул из более чем сотни волонтеров, которые будут работать на самых разных направлениях", - привела пресс-служба слова организаторов чемпионата.

В рамках "Программы мобильности" Ассоциации волонтерских центров на предстоящее событие в Сыктывкаре поступило 536 заявок из разных регионов страны, из них будет отобраны 20 добровольцев, основной же состав добровольцев будет сформирован из местных кандидатов. Среди требований, которые предъявлялись к волонтерам - возраст старше 18 лет, владение английским языком на уровне Intermediate (B1) и выше, наличие опыта в сфере добровольчества, подтвержденного на платформе DOBRO.RU или выявленного в ходе интервью. Приветствуется опыт участия в различных крупных спортивных мероприятиях.

Мировое первенство пройдет с 27 марта по 3 апреля в Сыктывкаре. В играх группы А примут участие команды Швеции, России, Германии, Эстонии, Норвегии, Венгрии, сборные Казахстана и Финляндии. Игры группы В, ранее запланированные на 8-13 марта, перенесены на 2023 год из-за отказа многих команд от участия из-за пандемии.