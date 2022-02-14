Тарасова назвала новость о допуске Валиевой к личному турниру подарком на свой юбилей

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к личному турниру на Олимпийских играх в Пекине стало подарком на день рождения заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой. Об этом она рассказала ТАСС.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине.

"Спасибо большое, что называется. Это была моя мечта на день рождения", - сказала Тарасова, которой в воскресенье исполнилось 75 лет.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила.

Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.