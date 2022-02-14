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Олимпиада-2022 в Пекине

Представитель Валиевой заявил, что фигуристка уверенно держалась на заседании CAS в Пекине

В понедельник CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства снять временное отстранение с россиянки

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева уверенно держалась во время заседания в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС заявила партнер в юридической фирме Schellenberg Wittmer Анна Козьменко, представлявшая в суде интересы Валиевой.

В понедельник CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой.

"Она держалась молодцом, Камила - боец, - сказала Козьменко. - У нее боевой настрой. Для нее это очень тяжелые слушания, она была на слушаниях, это очень тяжело. Не только для ребенка, но и для взрослого человека, для любого".

"Когда решается судьба твоего участия в Олимпиаде, то, к чему ты шел всю жизнь, - это большой стресс, но Камила держалась", - добавила собеседница агентства.

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Олимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
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