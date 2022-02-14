Представитель Валиевой рассказала об аргументах в суде против отстранения фигуристки

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сторона российской фигуристки Камилы Валиевой рассказала об аргументах против ее отстранения во время заседания в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС заявила партнер в юридической фирме Schellenberg Wittmer Анна Козьменко, представлявшая в суде интересы Валиевой.

В понедельник CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой.

"Мы удовлетворены тем, что панель CAS выслушала наши аргументы, и на наш взгляд вынесла правильное решение, отклонив апелляции WADA, МОК и ISU. У нас был целый ряд аргументов. Одним из аргументов было то, что стокгольмская лаборатория, аккредитованная WADA, с задержкой сообщила результаты анализа - когда уже начались Олимпийские игры", - сказала Козьменко.